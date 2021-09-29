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Госдеп обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ

08:15
  • среда
  • 29 сентября 2021

Ведомство пообещало "настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства"

Россия заблокировала проведение ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по реализации человеческого измерения. С таким заявлением выступил Госдепартамент США.
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Совещание должно было пройти 27 сентября в Вашингтоне. Однако в итоге конференция не состоялась, по утверждению Госдепа, из-за решения российского правительства заблокировать встречу.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о "попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране".

При этом Госдепартамент пообещал и далее "настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов", сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что отказывается наблюдать за выборами в Госдуму России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне пандемии. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ограничения будут мешать независимому наблюдению за выборами.

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