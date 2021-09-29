Эксперт: Украине придется разговаривать с "Газпромом" на равных

Сейчас Киев получает деньги за транзит, даже если "Газпром" ничего не качает

В Киеве настоящая истерика по поводу газового контракта между Россией и Венгрией. Топливо пойдет в обход газотранспортной системы Украины, и Будапешт уже обвинили в том, что он действовал в угоду Кремлю. Министр иностранных дел Украины обещает соответствующую реакцию, не уточняя в чём она будет заключаться. В Кремле прокомментировали ситуацию с новым газовым контрактом коротко: ничьих прав он не нарушает и соответствует международным нормам торговли.

Ситуацию вокруг Украины и газового контракта России и Венгрии с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Это истерика со стороны Киева. Причем довольно странная, потому что мы и до этого поставляли газ в Венгрию – это один из старейших покупателей сначала советского, а потом российского газа. Просто старый контракт закончился, подписали новый. Единственное его отличие – раньше точка сдачи/приемки была на венгерско-украинской границе, а теперь большую часть Венгрия будет получать из Сербии по "Турецкому потоку", а из Австрии по "Северным потокам".

Самое интересное, что сейчас для Украины потерь вообще не будет. Потому что контракт устроен таким образом, что если "Газпром" не качает, то он все равно оплачивает объемы транзита. Там условие "качай или плати". И до конца 2024 года Украина гарантировано будет получать примерно 1,2 млрд долларов в год. А вот после окончания контракта никаких гарантий сохранения транзита нет. Но если и сохранится, то уж явно минус поставки в Венгрию. И тогда Украине придется снизить тариф, чтобы сохранить хоть какие-то объемы транзита, и договариваться с "Газпромом" на равных, а не как это было в конце 2019 года", - заявил Юшков.

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