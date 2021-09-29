На юге Сирии продолжают восстанавливать город Тафас

Он сильно пострадал во время войны

На юге Сирии при участии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжают восстанавливать населенный пункт Тафас, разрушенный во время войны. Еще недавно он был под контролем боевиков. Главная задача сейчас - отремонтировать школу и помочь с лекарствами местной больнице.

За одним столом те, кто ещё вчера не могли найти общий язык. Сейчас вместе решают, как восстанавливать разрушенный во время войны Тафас. Присутствия российской стороны просили и те, и другие.

"Делать всё и сразу не получится, нужно выбирать приоритеты, и сейчас очень тяжёлое положение. Что в первую очередь восстанавливать? Тем, кто не изменял законному правительству Сирийской арабской республики, или людям, которые на каком-то этапе перешли в оппозицию? Поэтому чтобы здесь был соблюдён баланс, Российская Федерация участвует в качестве посредника и гаранта", - говорит представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

Первостепенная задача - восстановить школы. Здесь все понимают, если не дать образование нынешнему поколению, через 10 лет выросшие дети возьмутся за оружие и всё повторится. В Тафасе большая часть учебных заведений разрушены полностью или частично.

"Посмотрите сами: половина школы разрушена. Досок в кабинетах не хватает, парты и стулья разваливаются, туалеты в ужасном состоянии. Мы надеемся, теперь нам помогут и сделают капитальный ремонт", - говорит преподаватель начальной школы Маляк Абази.

В больницах ситуация не лучше. В центральной городской нехватка персонала. Зарплату получают несколько медсестёр и один хирург. Ещё двое трудятся бесплатно. Вместе они проводят по 400 операций в месяц. Недостаток медикаментов готовы восполнить компании из России.

"Мы сейчас собираем информацию о потребностях и в ближайшие два месяца планируем поставку гуманитарных грузов: дезинфицирующие средства, антибиотики, другие лекарственные препараты и медицинское оборудование", - рассказывает председатель ассоциации импортёров и экспортёров в сфере здравоохранения Дмитрий Омутных.

А ещё нужно восстановить водоснабжение, линии электропередачи. Дел очень много.

"Все мои коллеги в ближайшее время займутся своими направлениями - от расчистки дорог до поставки топлива. Работы надо начать как можно скорее", - говорит губернатор провинции Дераа Марван Ибрагим Шарвак.

Тафас стал четвёртым за последний месяц населённым пунктом в Дераа, жители которого согласились перейти на сторону официальной власти. Список таких городов, уверены здесь, будет пополняться.

"ТВ Центр", Сирия.

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