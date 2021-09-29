МИД России пообещал ответить YouTube на блокировку каналов RT

Ведомство обвинило интернет-сервис в цензуре и подавлении свободы выражения мнений

Удаление немецкоязычных проектов российского медиахолдинга RT с видеохостинга YouTube является актом беспрецедентной информационной агрессии. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел России в ночь на среду, 29 сентября.

В ведомстве отметили, что удаление без права восстановления аккаунтов "RT DE" и "Der Fehlende Part" и попытки увязать это с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут.

МИД России объяснил агрессию YouTube в отношении медиаоператоров группы РТ стремлением заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации. В угоду конъюнктурным интересам действия американской интернет-платформы и немецких властей привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на эти каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации.

Особую циничность ситуации придает выбор даты блокировки — 28 сентября, когда отмечается Международный день всеобщего доступа к информации, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Поскольку действия YouTube вписываются в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер представляется не только уместным, но и необходимым, заявили российские дипломаты. Они назвали подобные меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации.

По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам с предложением о разработке и принятии в отношении YouTube и немецких СМИ ответных мер, сообщается на официальном сайте МИД России.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки ранее заявляла, что сервис рассчитывает продолжить работу в России. Она также пообещала сделать все возможное для разрешения противоречий с российскими властями.

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