Москва пригрозила перевести заседания Совета Европы в дистанционный режим

Причина – "вакцинная дискриминация"

МИД России напомнил Совету Европы, что Москва – один из пяти основных плательщиков в бюджет этой организации. Российская сторона вправе рассчитывать на уважительное и равноправное к себе отношение, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"В противном случае нам не останется иного выбора, кроме как настаивать на переводе заседаний всех рабочих органов Совета Европы в дистанционный режим", - заявили в МИД.

На открывшейся 27 сентября во французском Страсбурге сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы российской делегации ограничили передвижение по городу. Причина в том, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V".

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил позже, что россиян подвергли "вакцинной дискриминации". По его словам, в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, и будет следить за работой сессии дистанционно, передает РИА Новости.

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