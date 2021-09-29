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Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию

09:00
  • среда
  • 29 сентября 2021

Действующим чемпионом является столичная команда

В Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Об этом в среду, 29 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В Москве открылся финал проектов "Я познаю Россию" и "Школьный музей"

Как уточнила заммэра, в соревнованиях в Москве примут участие более сотни команд (в том числе 15 российских), в которые вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является столичная команда — коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Ребята первыми в истории турнира одерживали победу в финале одним и тем же составом два года подряд.

Москву в финале конкурса ICPC представят также студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Московского авиационного института.

В финале соревнований участникам предстоит командами из трех человек в течение пяти часов соревноваться в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для 8–12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение задачи предполагает написание кода на одном из языков программирования. Победит команда, справившаяся с максимальным количеством заданий за определенное время.

ICPC — старейшее и самое престижное командное IT-соревнование в мире, оно проводится ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей.

В 2021 году завершающий этап конкурса ICPC пройдет с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" и в парке "Зарядье", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Оно номинировано в категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение".

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