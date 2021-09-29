Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Пациентов будут предупреждать о побочных эффектах

Министерство здравоохранения предложило ввозить на территорию России незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины.

Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что незарегистрированные препараты будут привозить в клиники, которые состоят в Московском международном медицинском кластере. Их обяжут уведомлять обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть у пациентов от приема иностранных препаратов.

Фонд Московского международного медицинского кластера, в свою очередь, будет вести учет побочных эффектов, а также проверять качество ввозимых препаратов.

В перспективе, россияне смогут получить возможность прививаться иностранными вакцинами от коронавируса.

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