Пользователи электронной медкарты в Москве получили доступ к справкам о болезни ребенка

Прежде справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только медикам

Столичные власти продолжают вести активную работу по расширению возможностей электронной медицинской карты для родителей и детей. Об этом в среду, 29 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В электронной медкарте появился раздел "Мои справки". Если прежде самая востребованная справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в городских школах и детсадах, теперь доступ к ней открыт и родителям.

Благодаря этому важные документы не потеряются и будут храниться в электронной медкарте, что позволит при необходимости распечатать их или отправить онлайн в спортивные секции или частные детские сады и школы, подчеркнула Ракова.

В разделе уже есть справки, которые поликлиники Москвы выдали с конца 2020 года. Все новые электронные справки по болезни детей будут также доступны в этом разделе. При просмотре документа можно увидеть дату выдачи, порядковый номер, фамилию, имя и отчество врача-педиатра, наименование медучреждения, диагноз, наличие контакта с инфекционными больными, кому выдана справка, причину отсутствия, название образовательного учреждения, а также даты освобождения ребенка от его посещения и рекомендованный период освобождения от физической нагрузки.

С апреля 2021 года приносить бумажную справку после болезни в городские школы или детские сады не нужно. Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой" справку формы 095/у можно оформить в электронном виде. Учителя при этом могут видеть в электронном журнале "МЭШ" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры.

Родители также могут посмотреть в электронных медкартах своих детей протоколы врачебных осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров и данные о вызовах скорой помощи, действующие рецепты, историю вакцинации. Есть возможность самостоятельно загрузить в электронную карту отсканированные документы о прививках и иммунодиагностических тестах из частных и федеральных клиник. Для удобства пользователей все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить с помощью мессенджеров или по электронной почте.

Чтобы получить доступ к своей или детской электронной медицинской карте, следует подать заявку на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

21 сентября Анастасия Ракова рассказала, что в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения появился новый сервис — цифровой паспорт ребенка. Он позволяет получить в удобном формате всю важную информацию о маленьком пациенте.

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