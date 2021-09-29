Сухо и солнечно: в Москву пришел скандинавский антициклон

Давление все еще выше нормы

В Москву пришел скандинавский антициклон. Синоптики обещают жителям столичного региона сухую и солнечную погоду. Атмосферное давление все еще выше нормы.

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. По сути своей это скандинавский антициклон, который в настоящий момент уже вышел на европейскую часть нашей страны, мы будем находиться на его юго-восточной периферии", - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В Москве ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 11-13 градусов. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба, ветер северный, слабый – 2-7 метров в секунду, передает РИА Новости.

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