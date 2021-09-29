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На российских футболистов предложили надеть повязки с традиционными ценностями

09:41
  • среда
  • 29 сентября 2021

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов

Российским футбольным клубам следует использовать в форме игроков нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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В письме президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову парламентарий указал, что в последние годы футбол стал одним из инструментов продвижения различных ценностей и идей. При этом вкупе с продвижением здоровых ценностей ряд союзов и клубов принялись за пропаганду "сомнительных вещей и политических течений, мало совместимых со спортом", написал Милонов.

В качестве примера депутат назвал использование футболистами "радужных" повязок и иной символики, свидетельствующей об одобрении однополых отношений.

В связи с этим Милонов попросил главу РФС рекомендовать российским футбольным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности. На такой повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья с детьми, заявил член Госдумы.

Парламентарий выразил мнение, что это нашло бы отклик в сердцах болельщиков по всему миру, "страдающих от дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте". Милонов также полагает, что данный шаг привлек бы к российским командам внимание из-за рубежа, которое бы "конвертировалось в дополнительные заработки и рекламные контракты для отечественных клубов", сообщает RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что национальная идея государства связана с универсальными ценностями для каждого человека, поскольку именно из многообразия людей формируется наша страна.

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