Из-за провальной внешней политики

Украина "растеряла всех своих друзей" по периметру границ из-за неправильной внешней политики Киева.

Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?", – задался вопросом специалист (цитата по РИА Новости)

Бортник уверен, что соглашение между Москвой и Будапештом аукнется Киеву в будущем, особенно после 2024 года, когда Украину начнут лишать транзита газа.

Венгрия несет убытки из-за договора с "Газпромом" о поставках газа через "Южный поток" в обход Киева, отметин Бортник. Однако она все равно решилась на этот шаг из-за "недружественности" Киева и нестабильной политической ситуации на Украине в целом.

27 сентября стало известно, что Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Речь идет о поставках газа в обход Украины. В Киеве решение Будапешта подвергли критике.

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