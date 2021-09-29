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Москва ожидает освобождения задержанного в Праге россиянина

09:48
  • среда
  • 29 сентября 2021

Франчетти был задержан на основании украинского ордера

Россия рассчитывает, что в Чехии не допустят политизации в угоду Украине дела с задержанием в Праге российского гражданина Александра Франчетти. Москва ожидает от Праги скорейшего освобождения россиянина, заявили в МИД России.
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"Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации "дела Александра Франчетти" в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками", - заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

О задержании в аэропорту Праги гражданина России стало известно 12 сентября. Основанием стал ордер на арест, выданный Украиной. Факт задержания Александра Франчетти подтвердили в российском посольстве в Чехии.

Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны" – воссоединения полуострова с Россией. МИД предупредил в связи с его задержанием, что недружественные действия против российских граждан не останутся без последствий, передает РИА Новости.

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