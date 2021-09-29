Минфин предложил ряд изменений в налогообложение россиян

Сотрудников российских компаний, работающих удаленно из других стран, могут обязать платить НДФЛ

Министерство финансов России предложило внести ряд корректировок в налогообложение физических лиц. Это следует из приложения к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В частности, ведомство предлагает обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из других стран, платить налог на доходы физлиц по законодательству России. В настоящее время подобной нормы нет.

Также Минфин выступает за ужесточение фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. По действующим законам, налоговыми агентами выступают сами букмекеры, если сумма выигрыша превышает 15 тысяч рублей. В остальных случаях россияне обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Предлагаемые поправки предусматривают возложение полной ответственности за налоги с выигрышей на игорные заведения.

Наряду с этим предлагается обязать Пенсионный фонд направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. В Минфине считают, что это автоматизирует надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов.

В случае принятия корректировок Агентство по страхованию вкладов будет обязано передавать налоговикам информацию о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка.

Министерство финансов также выступает за установление предельных размеров компенсаций, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда — в целях освобождения от налогообложения.

Если россиянин получит в подарок или в наследство долю в уставном капитале компании, а затем решит выйти из него, он может получить право уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при приобретении доли дарителем или наследодателем.

Поправки могут расширить список получателей налоговых вычетов. Например, предлагается увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на вычет за оплату медицинских услуг и лекарств до 24 лет, если они обучаются на очной форме. Стандартный налоговый вычет может стать доступным гражданам, у которых есть дети или недееспособные подопечные, пишут "Известия".

Минстрой ранее предложил включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" инициативу о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья или о субсидировании арендной платы до покрытия рыночного уровня платежей. Однако Минфин не поддержал это предложение.

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