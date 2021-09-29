Коронавирусом в России заболели еще 22430 человек

Вылечились 18456 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 22430 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 857 человек, выздоровели 18456 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3004. В Московской области за сутки заболели 1223 человека, в Санкт-Петербурге - 1933.

За весь период пандемии в стране выявлено 7487138 случаев инфекции. Умерли 206388 пациентов. Выздоровел 6653941 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram