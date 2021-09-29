У Северной Кореи появилась собственная гиперзвуковая ракета

В Южной Корее встревожены

Северокорейские военные сообщили об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты. Ее запустили накануне в сторону Японского моря. До этого момента у государства не было вооружения подобного класса. В Пхеньяне утверждают: разработка идет исключительно в целях укрепления собственной обороноспособности. Но в мире новость восприняли с беспокойством.

Пуск ракеты из северной провинции КНДР первыми зафиксировали станции слежения Южной Кореи и Японии. С начала сентября это уже третье испытание оружия Пхеньяном. Но даже многоопытные эксперты сначала не смогли точно определить его тип.

"Северная Корея запустила объект, который мог быть баллистической ракетой. Я поручил правительству собрать всю необходимую информацию и приложить максимум усилий для анализа ситуации. Необходимо проверить готовность самолетов и кораблей к любым непредвиденным обстоятельствам", - сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

После изучения всех данных стало ясно: КНДР испытала гиперзвуковое оружие. Сутки спустя, как это традиционно делает Пхеньян, северокорейское информационное агентство подтвердило факт запуска ракеты "Хвасон-8". Как обычно, никаких подробностей, кроме того, что все системы отработали штатно. И только фотографии. Причем испытания, и на это все обратили внимание, прошли без участия лидера страны Ким Чен Ына, хотя ранее он всегда наблюдал за подобными событиями.

Особое беспокойство запуск вызвал в Южной Корее. Жители Сеула с тревогой смотрели новости, которые транслировали прямо на улицах.

"Мы внимательно следим за ситуацией и анализируем все данные. Запуск ракеты в Северной Корее вызывает глубокое сожаление в то время, когда нам необходимо срочно стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове", - сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи Бу Сын Чан.

Новый запуск Пхеньян провел непосредственно перед выступлением представителя КНДР на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"В последнее время власти Южной Кореи одержимы разработкой ультрасовременного оружия при молчаливом одобрении и патронаже США. Поэтому Северная Корея имеет право разрабатывать, испытывать и производить системы вооружений, эквивалентные системам Юга и его союзника США. Мы просто укрепляем нашу национальную оборону, чтобы защитить себя и мир в регионе", - сообщил постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон.

На минувшей неделе влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в обращении к Южной Корее заявила, что Пхеньян готов возобновить переговоры при выполнении ряда условий. Эксперты полагают, что КНДР хочет, чтобы Сеул способствовал снятию международных санкций. Однако способ показать это выбран весьма своеобразный. Но и ответные действия Южной Кореи пока не выглядят миролюбивыми. На днях там спустили на воду новейшую подводную лодку, оснащенную баллистическими ракетами. Третью по счету за последнее время.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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