Бабий Яр: 80 лет одному из самых страшных событий Великой Отечественной

Жертвами нацистов стали несколько десятков тысяч людей

Страшная дата в истории Великой Отечественной войны. 80 лет назад в оккупированном фашистами Киеве начались массовые расстрелы еврейского населения и советских военнопленных. Зверства продолжались вплоть до освобождения украинской столицы, а известно о них стало только после победы - в 1945 году. Всего за несколько лет нацисты убили десятки тысяч человек.

Историки до сих пор не знают, сколько людей было убито в Бабьем Яре. Только за первые два дня расправы нацисты расстреляли 33 тысячи человек. Всего же под Киевом, по некоторым данным, погибли более 120 тысяч.

"Предполагалось примерно два патрона на одного человека. Но в отчете, который составили нацисты, значится цифра, которая у историков вызывает некоторые сомнения - 33771 человек. Никто не считал эти жертвы. Эти цифры условны, но это страшные цифры. Уничтожено было в первый день около 22 тысяч человек", - рассказывает сопредседатель центра "Холокост" Илья Альтман.

Это была настоящая машина смерти. Перед расправой по всему Киеву развесили объявления, в которых говорилось, что все евреи с вещами должны собраться в определенном месте. За неподчинение приказу - расстрел.

"Было принято решение, что не менее 50 тысяч евреев должны быть в течение нескольких дней уничтожены. Вот после этого совещания начали уже подготовительные работы меры. Украинская полиция, вот эти коллаборационисты, они развешивали несколько тысяч объявлений, чтобы собраться на углу Мельковской улицы", - говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Людей убеждали, что перевезут в другое место. Что там им будет безопаснее. Большинство поверили. На самом деле началось массовое уничтожение. Бабий Яр был выбран неслучайно. Огромные о глубиной с пятиэтажный дом должны были стать местом массового захоронения.

"Киев, Бабий Яр - это стало такое первое массовое уничтожение еврейского населения, исходя из всей политики, нацистской политики, расового превосходства и уничтожения неугодных народов", - говорит Мягков.

Но убивали не только евреев. Пленных красноармейцев, пациентов психбольниц. Для приговоренных выкапывали траншеи, через которые они заходили в овраг, где их ждала неминуемая смерть.

"Убийство евреев в Киеве, это было самым массовым, но отнюдь не первой акцией уничтожения женщин и детей и стариков. В 1941 года именно на советской земле началось тотальное уничтожение еврейского населения. Цель - чтобы ни один еврей не остался в живых. Это касалось и детей полукровок на советской территории. Это была политика нацистской Германии", - говорит Альтман.

Людей загоняли палками, раздевали догола, отбирали ценные вещи. Тех, кто пытался сбежать, заподозрив что-то неладное, избивали до полусмерти и загоняли ров, где стояли пулеметчики. Впрочем, даже среди нацистов, оказались люди, которые многих спасли.

"В этих чудовищных условиях нашлись люди, которые с риском для жизни спасали евреев. Более 600 человек, они получили звание "Праведник Бабьего Яра", который присваивается в Украине. 500 из них получили официальное признание израильского мемориала, то есть более тысячи киевлян, они были спрятаны", - говорит Игорь Альтман.

Трагедия Бабьего Яра растянулась на два с лишним года. Нацисты до последнего казнили там людей, которых они людьми не считали. Когда уже было понятно, что Красная Армия вернет Киев, все улики фашисты попытались скрыть, сжигая тела убитых. Но преступление оказалось настолько чудовищном, что следы видны его до сих пор.

Александр Огородников, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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