Финал конкурса "Семейный туризм" прошел в Москве

Семьи из разных регионов представили свои туристические проекты

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Семейный туризм", организованного в рамках фестиваля "Моя Россия".

Участники - семьи из разных регионов - рассказали о своём опыте подготовки туристических событий, а также разработали и представили проекты в нескольких номинациях. Их оценивали наставники конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Мероприятие организовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с "Объединением многодетных семей Москвы".

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