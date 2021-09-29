В Санкт-Петербурге складывается сложная ситуация с коронавирусом

Заболеваемость растет по всей стране

В российских регионах вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Так, со следующей недели QR-коды о вакцинации начнут спрашивать в Пермском крае и Удмуртии. Из-за нехватки мест в больницах - пришлось приостановить плановую госпитализацию в Саратовской области. Непростая ситуация и в Санкт-Петербурге.

Лидия и Валентина Алексеевны - родные сестры. На прививку собирались почти год, очень боятся врачей. И вот младшая, наконец, убедила старшую, что на даче всю пандемию не пересидишь.

В Петербурге — новый рост заболеваемости COVID-19, количество зараженных вот уже несколько дней превышает полторы тысячи в сутки, это значительно выше осенних показателей прошлого года. Динамику сентября врачи объясняют сезонной сменой локации: летом люди ездили в отпуска, и на дачи, меняли круг общения. Огромные палаты временного госпиталя в "Ленэкспо", которые уже надеялись готовить к демонтажу, снова полны. Загрузка – 70%, и она растет. Средний возраст болеющих - 40-50 лет.

"Состояние в основном тяжелое и среднее. При опросе выяснилось, что не носили маски, пренебрегали средствами защиты", - говорит начальник временного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен.

Молодой человек в белом халате по 12 часов стоит на входе торгового центра и напоминает людям, чтобы не забывали про маски. Но многие посетители просьбу игнорируют. В городском прививочном пункте без ажиотажа, если не считать очереди мигрантов.

Вакцинация граждан продвигается не так быстро, как хотелось бы, говорят в городском комитете по здравоохранению. Наблюдения экспертов: на укол идут в основном те, кого болезнь коснулась так или иначе. Виктория Одинцова сама не болела и прививаться не собиралась принципиально. Пока не увидела, каким страшным может быть COVID.

"У меня из родственников очень сильно переболели, просто на грани жизни и смерти, поэтому я подумала: лучше сделать прививку, чем в этой ситуации оказаться", - говорит Виктория.

Ольга Устинова из этой ситуации выбирается уже третий месяц. Заболела 27 июля. Две больницы, 55 процентов поражения легких. Теперь вот восстанавливается на кардиотренажерах.

"Наверное, долго раздумывала, какую прививку делать. Неожиданно для себя заболела. Девять дней реанимации, бессознательного состояния, заставили переосмыслить отношение к жизни, заставили подумать о здоровье," – говорит Устинова.

Все эти люди могут рассказать свою похожую историю. Беспечное отношение к мерам безопасности, а потом месяцы, потраченные на реабилитацию после тяжелого течения болезни. Поражения опорно-двигательного аппарата, центральной нервной и дыхательной систем.

Одна из самых востребованных процедур для пациентов, переживших коронавирус с обширным поражением легких, — это сон в барокамере. Насыщать легкие кислородом. Одни сеанс – полчаса. А ведь можно было потратить это время с большей пользой, сокрушаются выздоравливающие. В Петербурге - золотая осень, и она не менее красива, чем белые ночи. Поэтому не заканчивается туристический сезон.

Не допустить нового серьезного скачка коронавирусной инфекции - сейчас очень ответственная задача для Петербурга. Специалисты Роспотребнадзора проводят многочисленные консультации с рестораторами, салонами красоты, ритейлерами. Ситуация очень тяжелая, можно сказать, на грани. Новый локдаун не нужен никому.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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