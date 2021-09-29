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Солдат погиб на Урале, где ранее пропал срочник

10:36
  • среда
  • 29 сентября 2021

В часть выехала проверка из Москвы

Еще один солдат погиб в воинской части на Урале, где ранее пропал военнослужащий срочной службы.
Солдат заблудился во время учений в Свердловской области

По предварительным данным, он покончил с собой утром 29 сентября, сообщил источник "Интерфакса". Молодому человеку было 19 лет, он служил поваром.

Издание E1.ru сообщает, что после инцидента в часть направили проверку из Москвы.

Это произошло в том же ракетном соединении в ЗАТО Свободный в Свердловской области, откуда ранее пропал другой срочник.

Накануне стало известно, что во время учения в лесу Свердловской области заблудился 20-летний военнослужащий без боеприпасов. Спустя время его обнаружили мертвым - он попытался залезть на опору ЛЭП и получил удар током.

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