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Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий к Дню музыки

10:36
  • среда
  • 29 сентября 2021

Запланировано более 20 мероприятий

Столичные школы искусств подготовили специальную программу к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина рассказала о программе к 200-летию со дня рождения Достоевского

В столице запланировано более 20 мероприятий. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции.

В малом зале детской школы искусств имени И.Ф. Стравинского пройдет концерт для воспитанников дошкольных учреждений района Митино. Им расскажут историю возникновения музыкальных инструментов и проведут блиц-викторину.

На сцену концертного зала детской музыкальной школы имени А.Б. Гольденвейзера выйдут преподаватели учреждения. Они исполнят попурри из мультфильма "Бременские музыканты" в джазовой обработке.

В детской музыкальной школе имени Г.Г. Нейгауза состоится концерт учащихся, преподавателей и выпускников школы. Студенты Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского представят увертюру Вольфганга Амадея Моцарта из оперы "Волшебная флейта". Свое мастерство также покажут участники второго тура конкурса на соискание грантов мэра Москвы в области искусства.

В Российской государственной детской библиотеке пройдет концерт "Музыка — поэзия воздуха" учеников детской музыкальной школы имени В.А. Моцарта. В программе — "Довольство судьбой" Йозефа Гайдна, "Сердце поэта" Эдварда Грига, Прелюдия Оp. 30 № 10 Сергея Рахманинова, ария Папагено из оперы "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, вальс из кинофильма "Амели" Яна Тьерсена, "Как бесчувственно" Антонио Жобима.

В детской музыкальной школе имени Эдварда Грига дадут концерт "Музыкальная палитра". В программе — Концертная фантазия Пабло де Сарасате на темы оперы Жоржа Бизе "Кармен", пьеса "Привет любви" Эдуарда Элгара, финал концерта-симфонии для балалайки с оркестром "Деревенский праздник" Александра Цыганкова, дуэт "Ванька-Танька" Александра Даргомыжского.

Детская музыкальная школа имени Н.С. Голованова подготовила праздничный концерт "Наполним музыкой сердца". Гости услышат произведение Ave Maria Баха — Гуно в переложении для инструментального трио — виолончели, скрипки, фортепиано. Кроме того, прозвучит современная популярная музыка и попурри на темы известных песен о столице "Моя Москва".

Участие во всех перечисленных мероприятиях бесплатное, регистрация не требуется, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября в России стартовала культурная программа "Пушкинская карта". Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры. В Москве по этой программе можно посетить более 1,5 тысячи мероприятий.

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