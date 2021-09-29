ФСБ ликвидировала канал поставки осетровых в Москву

Обнаружены тайники и склады

Канал поставки в Москву незаконно добытых на Каспии осетровых перекрыли сотрудники Федеральной службы безопасности. Изъято более 2,5 тонн рыбы и десятки килограммов икры.

"В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в городе Москва изъято более 2,5 тонны русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов", - сообщили в ФСБ.

Подчеркивается, что речь идет об особо ценных видах водных биологических ресурсов, осетровые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, превышает 120 миллионов рублей.

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