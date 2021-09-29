Бородина вышла на лед с бывшим партнером Бузовой

Это подогрело слухи о зависти между бывшими коллегами по "Дому-2"

Ведущая Ксения Бородина принимает участие в очередном сезоне телевизионного шоу "Ледниковый период". Однако интернет-пользователей заинтересовали не столько успехи Бородиной на коньках, сколько ее партнер по льду.

Ксению поставили в пару с чемпионом Олимпиады-2014 Дмитрием Соловьевым. Подписчики ведущей в Instagram сразу вспомнили: коллега Ксении по "Дому-2" Ольга Бузова также участвовала в "Ледниковом периоде", причем с тем же партнером.

Комментарии к посту Бородиной о ледовых тренировках посыпались соответствующие: "Стырила его у Бузовой!", "Бузовой завидуешь?", "Почему вдруг именно Дмитрий", "Идешь по следам Оли".

Впрочем, многие отнеслись к решению Ксении выйти на лед благожелательно и предрекли ей более существенные успехи, чем у Бузовой — она заняла лишь восьмое место в "Ледниковом периоде". Бородина же пообещала поклонникам "сильно стараться".

Между тем в телевизионном мире курсируют слухи о напряженных отношениях Бородиной и Бузовой. Экс-участница "ДОМ-2", а ныне телеведущая Виктория Боня заявила, что Ксения якобы всегда завидовала Ольге и "еле-еле пережила" ее успех.

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