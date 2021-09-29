Спортсменам придется выплачивать компенсацию при переходе в иностранные клубы

Это коснется атлетов моложе 23 лет

Желающим перейти в иностранные клубы молодым спортсменам придется компенсировать убытки своим спортивным школам. В законопроекте, который внесло в Госдуму правительство, речь идет об атлетах моложе 23 лет.

Из-за пробела в российском законодательстве сегодня в отдельных видах спорта – в частности, в хоккее – от иностранных спортивных клубов не поступает никаких трансферных выплат за молодых российских спортсменов. Переход позиционируется как приглашение для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в думской электронной базе данных.

Законом предлагается установить следующий порядок: если спортсмен до 23 лет зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в иностранных соревнованиях на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации. Перечень видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорта, передает ТАСС.

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