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Байдена обвинили в мягкотелости в отношении к России

11:08
  • среда
  • 29 сентября 2021

Решительность лидера США испарилась после разговора с Путиным

Президент США не выполнил ни одного предвыборного обещания проводить жесткую политику в отношении России.

Американский лидер слишком мягок по отношению к Москве, написал обозреватель журнала National Review Джим Джерати. По его мнению, решительность Байдена закончилась после телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

А после июньской встречи Байден продлил соглашение Договора СНВ-3 и отказался противостоять реализации проекта "Северный поток - 2" из-за чего Европа столкнулась с нехваткой газа, передает РИА Новости.

Последние новости также подтверждают лояльность Байдена к России. Так, в частности, США намерены использовать российские военные базы в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.

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