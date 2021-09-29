Байдена обвинили в мягкотелости в отношении к России

Решительность лидера США испарилась после разговора с Путиным
Президент США не выполнил ни одного предвыборного обещания проводить жесткую политику в отношении России.
Американский лидер слишком мягок по отношению к Москве, написал обозреватель журнала National Review Джим Джерати. По его мнению, решительность Байдена закончилась после телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.
А после июньской встречи Байден продлил соглашение Договора СНВ-3 и отказался противостоять реализации проекта "Северный поток - 2" из-за чего Европа столкнулась с нехваткой газа, передает РИА Новости.
Последние новости также подтверждают лояльность Байдена к России. Так, в частности, США намерены использовать российские военные базы в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram