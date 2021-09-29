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Основателя Group-IB Сачкова арестовали по подозрению в госизмене

11:20
  • среда
  • 29 сентября 2021

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

В Москве арестовали основателя IT-компании Group-IB Илью Скачкова по делу о госизмене.

Лефортовский суд поместил его под стражу на два месяца – до 27 ноября 2021 года, передает ТАСС. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.

Накануне в офисе Group-IB прошли обыски. Представители компании сообщили, что обслуживание клиентов идет в штатном режиме.

Компания Group-IB специализируется на предотвращении и расследовании кибератак. Сам Сачков участвует в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

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