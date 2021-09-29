Дочь Гузеевой рассказала о состоянии здоровья ведущей

Ольге Бухаровой "надоело отвечать" на подобные вопросы

Дочь актрисы Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова заявила, что со звездой "все в порядке".

В ответ на вопросы о состоянии Гузеевой Ольга Бухарова заявила в сториз в своем Instagram, что с "мамой все в порядке". При этом дочь ведущей отметила, что ей "надоело отвечать" на подобные вопросы.

27 сентября стало известно, что Гузеева госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу № 40 в состоянии средней тяжести. Источники рассказали, что звезда жаловалась на кашель и высокую температуру. Официально диагноз актрисы не сообщается. По неподтвержденным данным, один из ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

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