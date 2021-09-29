Цены на газ в Европе продолжили рост

С начала дня они увеличились на 8%

Рост цен на газ в Европе продолжается. Стоимость голубого топлива во время торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше 1 000 долларов за 1 тысячу кубометров.

После незначительной корректировки до 950 долларов накануне вечером цена снова поднялась, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 045 долларов за 1 тысячу кубометров.

Стоимость октябрьского фьючерса – примерно 1 032 доллара за 1 тысячу кубометров. Общий рост цены газа с начала дня составляет 8%. Отметку в 1000 долларов за тысячу кубов цена газа перешагнула 28 сентября, напоминает ТАСС.

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