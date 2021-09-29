Григорию Явлинскому прооперировали сердце

Это уже третья операция

Основателю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому провели операцию на сердце.

Как сообщает telegram-канал Mash, политику сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

На данный момент Явлинский остается в больнице под наблюдением врачей.

27 сентября стало известно об экстренной госпитализации Явлинского в столичную больницу. В ночь на 26 сентября лидер "Яблока" пожаловался на тяжесть в груди, учащенное и затрудненное дыхание. Медики диагностировали нарушение сердечного ритма.

Явлинский ранее перенес две операции на сердце. В 1998 году его оперировали в Германии, а в 1999-м – в США.

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