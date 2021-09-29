Более 2 млн россиян оформили "Пушкинскую карту"

Держатели карты приобрели уже более 360 тысяч билетов

В сентябре персональную "Пушкинскую карту" оформили более 2 млн россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом в среду, 29 сентября, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Глава Минкульта подчеркнула, что темпы присоединения россиян к программе превысили ожидания. При этом держатели "Пушкинской карты" приобрели уже более 360 тысяч билетов на различные культурные мероприятия на 271 млн рублей. Средний чек составил около 700 рублей.

Высокий интерес к участию в программе "Пушкинская карта" проявляют и учреждения культуры. К настоящему времени к ней присоединились 1 836 организаций. Больше всего среди них музеев.

Вниманию обладателей "Пушкинской карты" предлагается уже 14 тысяч различных культурных мероприятий и событий, цитирует Любимову ТАСС.

Программу "Пушкинская карта" запустили в России 1 сентября. За первые три дня к ней присоединился миллион человек. Билеты на мероприятия можно оформить через портал "Культура.рф", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы подключенных билетных операторов.

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