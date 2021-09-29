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"Москвариум" представит специальную программу к Всемирному дню моря

12:20
  • среда
  • 29 сентября 2021

Посетителей ждут лекции и мастер-классы

"Москвариум" на ВДНХ представит специальную программу, приуроченную к Всемирному дню моря, который отмечается 30 сентября. Посетители смогут прослушать лекцию, принять участие в мастер-классах и других интерактивных мероприятиях.

Кроме того, в зоне аквариума "Скаты и акулы" ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами. Водолаз "Москвариума" впервые проведет подводное кормление с помощью акустических сигналов и специального кликера. Ихтиолог центра также проведет открытую лекцию, на которой расскажет о скатах и акулах, их системе восприятия, пищевых привычках и интеллектуальных способностях.

Кроме того, впервые широкая публика сможет на близком расстоянии увидеть трех недавно родившихся детенышей кошачьих акул и других морских обитателей. С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте moskvarium.ru.

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