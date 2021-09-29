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Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов

12:10
  • среда
  • 29 сентября 2021

Проценко и Шмелева тоже

Глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров отказались от думских мандатов "Единой России".

Такое же решение приняли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, говорится в проекте постановления Центризбиркма. Его планируется принять в среду, 29 сентября.  

Все четверо уже подали заявления в ЦИК, передает ТАСС.

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