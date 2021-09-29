Врач рассказал, чем опасен постковидный синдром

В этом состоянии могут проявиться новые патологии

Постковидный синдром в среднем продолжается около четырех недель, однако есть и исключения. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Постковидный синдром внесен в Международный классификатор болезней (МКБ-10) в формулировке "Post COVID-19 condition". Он может проявляться слабостью, одышкой, головными болями, нарушениями обоняния, тахикардией, аритмией, желудочно-кишечными расстройствами.

Медик отметил, что постковидным синдромом страдает значительное количество людей, переболевших коронавирусной инфекцией. В основном он длится не очень долго. Однако минимум в трети случаев неприятные симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше.

Опасность постковидного синдрома состоит в том, что он может вызывать обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть, предупредил Водовозов. Наряду с этим могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида.

Врач указал, что вакцинация после перенесенного COVID-19 может уменьшить или полностью убрать проявления постковидного синдрома — это подтверждается статистикой.

Водовозов подчеркнул в интервью радио Sputnik, что пока масштабными исследованиями в данной области выводы насчет постковидного синдрома не подтверждены, однако эксперты продолжают накапливать информацию по всему миру.

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