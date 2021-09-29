Лукашенко не оставит безнаказанным убийство сотрудника КГБ

Семье погибшего окажут поддержку

Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер поручил оказать всяческую поддержку семье погибшего.

"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье", - цитирует агентство БелТА пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

28 сентября в КГБ Белоруссии сообщили, что сотрудник ведомства получил смертельное ранение во время мероприятия по отработке адресов: по ним могли скрываться причастные к терроризму. В одной из квартир преступник открыл огонь, ответным огнем он был уничтожен. Эйсмонт отметила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ.

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