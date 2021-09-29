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Лукашенко не оставит безнаказанным убийство сотрудника КГБ

12:35
  • среда
  • 29 сентября 2021

Семье погибшего окажут поддержку

Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер поручил оказать всяческую поддержку семье погибшего.
Лукашенко рассказал о подготовке новой редакции конституции

"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье", - цитирует агентство БелТА пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

28 сентября в КГБ Белоруссии сообщили, что сотрудник ведомства получил смертельное ранение во время мероприятия по отработке адресов: по ним могли скрываться причастные к терроризму. В одной из квартир преступник открыл огонь, ответным огнем он был уничтожен. Эйсмонт отметила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ.

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