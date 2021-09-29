Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации

200 рублей за одного привитого моложе 60 лет, 400 рублей - старше 65 лет
Сергей Собянин распорядился назначить стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации (ревакцинации) от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии российской столицы со ссылкой на соответствующее постановление.
Надбавки получат те медики, которые проведут вакцинацию сверх установленных плановых заданий.
Согласно документу, 200 рублей выплатят за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет, 400 рублей - за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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