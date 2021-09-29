ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

12:47
  • среда
  • 29 сентября 2021

Сегодня он встретится с Эрдоганом

Владимир Путин фактически вышел из двухнедельной изоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. Что касается выхода из режима самоизоляции - де-факто, да", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Как рассказал Дмитрий Песков, лидеры двух стран сначала проведут переговоры в формате один на один с участием только переводчиков. Затем общение продолжится за рабочим завтраком. Никаких заявлений для прессы Путин и Эрдоган делать не планируют. Не будут они обсуждать и принадлежность Крыма.

"Эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма с турецкой стороной обсуждать нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал Эрдогана в Крым, чтобы посмотреть, что там на самом деле", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Президент сообщил, что в его окружении был заболевший коронавирусом человек, с которым он тесно общался весь день. Путин назвал это "естественным экспериментом".

Спустя несколько дней он рассказал, что в его окружении на самом деле не один, а несколько десятков заболевших. Речь идет о людях, которые обеспечивают работу и быт главы государства, уточнил позднее Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.