Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

Сегодня он встретится с Эрдоганом

Владимир Путин фактически вышел из двухнедельной изоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. Что касается выхода из режима самоизоляции - де-факто, да", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Как рассказал Дмитрий Песков, лидеры двух стран сначала проведут переговоры в формате один на один с участием только переводчиков. Затем общение продолжится за рабочим завтраком. Никаких заявлений для прессы Путин и Эрдоган делать не планируют. Не будут они обсуждать и принадлежность Крыма.

"Эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма с турецкой стороной обсуждать нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал Эрдогана в Крым, чтобы посмотреть, что там на самом деле", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Президент сообщил, что в его окружении был заболевший коронавирусом человек, с которым он тесно общался весь день. Путин назвал это "естественным экспериментом".

Спустя несколько дней он рассказал, что в его окружении на самом деле не один, а несколько десятков заболевших. Речь идет о людях, которые обеспечивают работу и быт главы государства, уточнил позднее Дмитрий Песков.

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