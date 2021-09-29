Песков назвал ситуацию с COVID-19 поводом для очередной мобилизации

При этом о введении более жестких ограничений на федеральном уровне речь не идет

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России является поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации. Об этом в среду, 29 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что динамика по COVID-19 в целом ряде регионов "действительно не очень хорошая". Каждый субъект Федерации самостоятельно принимает надлежащие меры, в зависимости от специфики ситуации.

При этом Песков подчеркнул, что о введении более жестких ограничительных мер на федеральном уровне речь в настоящее время не идет, сообщает РИА Новости.

Согласно данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в России заболели COVID-19 еще 22430 человек. Скончались за сутки 857 человек, выздоровели 18456 заболевших.

За весь период пандемии в стране выявлено 7487138 случаев инфекции. Умерли 206388 пациентов. Выздоровел 6653941 человек.

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