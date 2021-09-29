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В Кремле заявили о нулевой терпимости к нарушениям со стороны IT-гигантов

13:01
  • среда
  • 29 сентября 2021

Не исключена блокировка YouTube в России

Терпимость российских властей к нарушениям, подобным совершенным видеосервисом YouTube по отношению к российскому телеканалу RT, должна быть нулевой. В этом случае грубо нарушены российские законы, налицо препятствование распространению информации СМИ и цензура, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то конечно же… не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", — приводит слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля ответил на вопрос о вероятности блокировки YouTube в России.

Ранее стало известно об удалении видеохостингом двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления. Песков подчеркнул: не имеет значения, что каналы связаны с сегментом, не относящимся к России. В этом случае нарушены права российских юридических лиц, заключил представитель Кремля.

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