В Кремле заявили о нулевой терпимости к нарушениям со стороны IT-гигантов

Не исключена блокировка YouTube в России

Терпимость российских властей к нарушениям, подобным совершенным видеосервисом YouTube по отношению к российскому телеканалу RT, должна быть нулевой. В этом случае грубо нарушены российские законы, налицо препятствование распространению информации СМИ и цензура, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то конечно же… не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", — приводит слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля ответил на вопрос о вероятности блокировки YouTube в России.

Ранее стало известно об удалении видеохостингом двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления. Песков подчеркнул: не имеет значения, что каналы связаны с сегментом, не относящимся к России. В этом случае нарушены права российских юридических лиц, заключил представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram