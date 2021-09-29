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В Берлине прокомментировали блокировку каналов RT

13:04
  • среда
  • 29 сентября 2021

Ранее YouTube удалил два немецких проекта российского медиахолдинга

Правительство Германии заявило, что не имеет никакого отношения к блокировке немецкоязычных проектов российского медиахолдинга RT.
МИД России пообещал ответить YouTube на блокировку каналов RT

Это решение принято исключительно самим YouTube, Берлин "принял его к сведению", передает ТАСС.

"Эта мера - решение YouTube. Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство", - заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В МИД назвали произошедшее актом беспрецедентной информационной агрессии.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что российские законы должны соблюдаться во всех странах, если это касается наших юридических лиц.

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