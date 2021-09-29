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В Москве подсчитали всех уток

13:04
  • среда
  • 29 сентября 2021

В столице появилось свыше тысячи птенцов

В Москве провели летний учет выводков водоплавающих птиц. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" насчитали более 1,1 тысячи птенцов.

"Среди них кряква - 173 выводка и 964 утенка, огари - 16 выводков и 102 утенка, камышница - 15 выводков и 52 утенка, и другие", - сообщили в "Мосприроде".

Кроме того, также птенцов вывели водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них озерная чайка, сизая чайка, крачка.

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