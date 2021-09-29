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Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью

13:15
  • среда
  • 29 сентября 2021

Соответствующие поправки внес мэр столицы Сергей Собянин

Депутаты Мосгордумы 29 сентября в ходе первого после летнего перерыва заседания, которое проводится по видеосвязи, обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время..
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Как отметили в столичном парламенте, недобросовестные водители при эксплуатации транспортных средств в ночное время используют неисправные или сознательно модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателя или умышленно включают громкую музыку при помощи звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортное средство.

Пакет предлагаемых поправок в Кодекс об административных правонарушениях России, а также законопроект о внесении изменений в закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и в КоАП Москвы призван защитить права граждан на тишину и покой.

Соответствующие поправки внес на рассмотрение Мосгордумы мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, проблема шумных автомобилей в ночное время хорошо известна жителям многих районов города.

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