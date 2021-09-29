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Песков раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

13:14
  • среда
  • 29 сентября 2021

Некоторые темы президенты обойдут

Тема Крыма на переговорах президентов России и Турции подниматься не будет. В этом вопросе обсуждать нечего, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане, Крым обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле", - заявил Песков на брифинге.

Президенты Росси и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся для переговоров в Сочи 29 сентября. Ранее, в своем выступлении на Генассамблее ООН, турецкий лидер заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" Крым, напоминает РИА Новости.

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