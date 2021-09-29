ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин отказался от мандата депутата Госдумы

13:33
  • среда
  • 29 сентября 2021

Об этом сообщили в ЦИК России

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отказались от депутатских мандатов от партии "Единая Россия".

Согласно документу, депутатский мандат Собянина считается вакантным, следует из постановления, принятого в ходе заседания Центризбиркома в среду.

Кроме того, от своих мандатов в Госдуме восьмого созыва отказались главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова, передает ТАСС.

Ранее от депутатских мандатов "Единой России" отказались глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вячеслав Володин и Сергей Собянин
Вячеслав Володин и Сергей Собянин
Вячеслав Володин и Сергей Собянин
Вячеслав Володин и Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.