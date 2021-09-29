Собянин отказался от мандата депутата Госдумы

Об этом сообщили в ЦИК России

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отказались от депутатских мандатов от партии "Единая Россия".

Согласно документу, депутатский мандат Собянина считается вакантным, следует из постановления, принятого в ходе заседания Центризбиркома в среду.

Кроме того, от своих мандатов в Госдуме восьмого созыва отказались главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова, передает ТАСС.

Ранее от депутатских мандатов "Единой России" отказались глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

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