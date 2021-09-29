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Путин поздравил Берлускони с 85-летием

13:43
  • среда
  • 29 сентября 2021

Президент пожелал другу крепкого здоровья

Президент России Владимир Путин позвонил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони и поздравил его с 85-летием.
Сильвио Берлускони госпитализирован

Российский лидер пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин отметил вклад итальянского политика в развитие двусторонних отношений.

Ранее российский президент также направил Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Он четырежды занимал пост премьер-министра Италии: в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 годах. Путин и Берлускони до сих пор поддерживают дружеские отношения.

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