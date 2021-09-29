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МГД одобрила законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице

14:20
  • среда
  • 29 сентября 2021

Штраф для шумных автовладельцев составит минимум 5 тысяч рублей

Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в столице. Соответствующее решение было принято в ходе заседания городского парламента в среду, 29 сентября.
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Законопроектом предполагается закрепить в законе города Москвы № 42 "Соблюдение покоя граждан и тишины в городе Москве" запрет на использование автомобилей или мототранспортных средств, в том числе с полностью или частично демонтированными, модифицированными, непредусмотренным изготовителем способом, системами выпуска отработавших газов двигателей, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.

Территория улично-дорожной сети города Москвы для случаев нарушения тишины и покоя при использовании транспортных средств отнесена к защищаемым территориям, рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Андрей Корнеев.

Законопроект предполагает введение штрафа за нарушение покоя граждан и тишины с 23:00 до 7:00 с использованием: звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления в размере 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей — для юридических лиц; мототранспортных средств с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил включительно, легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно — в размере 5 тысяч рублей для граждан и 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Также проект закона предлагает введение штрафа для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 50 лошадиных сил, легковых автомобилей свыше 200 лошадиных сил и грузовых автомобилей свыше 250 лошадиных сил в размере 5 тысяч рублей, а также по 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил, превышающие эти значения.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность фиксации нарушения тишины в ночное время с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров.

Ранее данный законопроект был внесен в Московскую городскую думу мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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