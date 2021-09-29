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Заподозренный в госизмене основатель Group-IB не признал вину

14:42
  • среда
  • 29 сентября 2021

Он арестован на два месяца

Дело о госизмене заведено в отношении основателя крупной российской компании в области кибербезопасности. Илью Сачкова обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам.

В настоящее время он арестован и ближайшие два месяца проведёт в СИЗО. Производство ведёт Лефортовский суд Москвы. Подробности дела засекречены.

Накануне в центральном офисе Group-IB прошли обыски. Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы. Свою вину Сачков не признает.

32-летний Илья Сачков входит в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России. Филиалы его компании находятся в Амстердаме, Сингапуре и Дубае. Среди клиентов - крупнейшие банки страны, серьёзные международные корпорации и спецслужбы.

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Илья Сачков
Илья Сачков
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