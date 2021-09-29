ФМБА завершило испытания прибора по определению коронавируса

Скоро его будут регистрировать

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила журналистам, что ФМБА завершило клинические и технические испытания прибора по определению COVID-19 "Изаскрин-8".

"Мы готовы подать на регистрацию медицинскую данный прибор", - уточнила Скворцова (цитата по ТАСС).

"Изаскрин-8" в течение 25-30 минут позволяет выявить в мазке из зева ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Время полного анализа составляет менее 30 минут.

Прибор предназначен для мобильного применения в пунктах тестирования и лабораториях. Его также смогут использовать бригады скорой помощи и врачи спортивной медицины.

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