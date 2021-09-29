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Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий парка "Яуза"

15:11
  • среда
  • 29 сентября 2021

Парк будет сопоставим с Парком Горького

В столичном парке "Яуза" завершили комплексное благоустройство двух участков поймы реки Чермянка. Итоги работ сегодня осмотрел Сергей Собянин.

По обоим берегам создан эко-маршрут протяжённостью почти четыре километра. Для перехода через реку возведено восемь мостов, которые обеспечат простой и короткий путь между соседними районами Отрадное и Южное Медведково. Кроме того, обустроены панда-парк с двумя маршрутами для детей и взрослых. Полностью модернизирован спортивный кластер.

Сергей Собянин отметил: в планах на следующие годы - благоустройство остальных участков.

"Такой большой спортивной парк. Чего тут только нет: тренажеры, спортивные площадки, воркаут и так далее. Это уже 150 га в целом - огромная территория. Предстоит примерно такую же территорию благоустроить. Это будет сопоставимо с Парком Горького по насыщенности, по благоустройству, по площади", - сказал Собянин.

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