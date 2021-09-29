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Решетников оценил реализацию нацпроекта "Производительность труда" на Сахалине

14:55
  • среда
  • 29 сентября 2021

Лучшие показатели показывают компании в сфере строительства

Реализация национального проекта "Производительность труда" на Сахалине показывает высокие результаты. Быстрой рост в некоторых сферах отметил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочего визита в регион. Предприятия развиваются с колоссальной скоростью и внедряют новые, уникальные технологии.

"Производительность труда" – так называется один из национальных проектов. Лучшие показатели – в строительстве, так важном для региона. Компания "ЛИГО-дизайн трейдинг" вошла в нацпроект в прошлом году. А уже сейчас совместно с экспертами Федерального Центра Компетенций удалось значительно сократить сроки строительства: теперь четырёхэтажный дом возводится на полгода быстрее. Всё благодаря внедрению бережливых технологий: строители оптимизировали бетонные работы и изменили способ заливки стен. Министр оценил нововведения.

"Эти проекты все, они для Сахалина вдвойне важнее, потому что, всё-таки, остров. Большие затраты дополнительные на логистику, и на прочее. Поэтому, всегда нужно искать дополнительные источники, для того, чтобы управлять себестоимостью. И то, что вот так проект здесь работает хорошо, это, конечно, и заслуга Федерального Центра Компетенций, и правительства Сахалинской области, и, главным образом, заслуга бизнеса, который так активно идет", - говорит министр экономического развития Максим Решетников.

Только в строительстве государственную поддержку получили 49 компаний, и годовой прирост на них такой, что при вложениях в 284 млн рублей, государство уже получило 430 млн рублей дополнительных налоговых поступлений.

Оптимизация не только в строительстве. На птицефабрике "Островная" конвейеры выровняли по высоте и синхронизировали, изменили способ переноски яиц, ввели график плановых проверок оборудования. Результат – выработка увеличилась на 22%, рост производительности на 15, а объем брака упал на 2% - в год это экономит 15 млн рублей. После первой апробации, предприятия уже самостоятельно продолжат внедрять бережливые технологии, не сбавляя темпов.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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