Пожарные гидранты и корабли: как тушат пожары в московских небоскребах

МЧС провело тренировку в "Москва-Сити"

Сегодня тушили возгорание на башне "Москва-Сити". Правда, не настоящее, да и само здание ещё не достроено. Зато так сотрудники МЧС смогли отработать необходимые навыки, чтобы уметь справляться с нештатными ситуациями на любой высоте. Для борьбы с огнём в ход пошло всё.

Помещения на 200-метровой высоте заполнены дымом. В строящемся доме пока не работает собственная система пожаротушения. Легенду учений в "Москва-Сити" спасатели максимально приблизили к реальным условиям.

В "Москва-Сити" живут и работают тысячи людей, это популярное место у туристов. Поэтому возгоранию в высотном здании всегда сразу присваивают повышенный класс опасности. 207-я пожарная часть создана специально для этого квартала, поэтому первые расчеты должны прибывать не более чем через пять минут.

На земле стоит мощная помпа, которая закачивает воду на 10 этажей. Она попадает в емкость, откуда другая помпа поднимает жидкость на следующие 10 пролетов. Весной 2012 года на 67 этаже башни "Восток" произошел пожар. Огнем было охвачено 300 квадратных метров. Здание еще строилось, поэтому систему пожаротушения к тому моменту не запустили.

Сегодня в учениях участвовало пожарно-спасательное судно "Полковник Чернышов". Корабль может взять неограниченное количество воды прямо из акватории реки и доставить ее на расстояние до полукилометра.

Сегодня в роли строителей были аттестованные спасатели. Которые не только слушают команды коллег, но и сами знают как вести себя в любой ситуации. Однако в практике пожарным приходится работать с совершенно разными людьми.

"Москва-Сити" насчитывает 12 небоскребов и активно развивается: строятся еще четыре. Поэтому внутренние тренировки застройщики проводят раз в полгода, и каждый год идут подобные учения со спасателями.

Иван Колесников, Николай Карбанов, Павел Суменков, Даниил Шкловский Евгений Алекса́ндров. "ТВ Центр".

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