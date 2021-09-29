Самая высокая гора в Западной Европе стала ниже на метр

Геодезисты провели специальные исследования
Как сообщила в среду радиостанция France Bleu, самая высокая гора в Западной Европе - Монблан - уменьшилась за четыре года.
Геодезисты отмечают: сейчас высота горы составляет 4 807,81 метра. В 2017 показатель был на уровне 4 808,72 метра.
"Крыша Западной Европы опустилась почти на метр за 4 года", - говорится в сообщении радиостанции.
Эксперты объясняют ситуацию тем, что на вершине Монблана уменьшился снежный покров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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