Самая высокая гора в Западной Европе стала ниже на метр

Геодезисты провели специальные исследования

Как сообщила в среду радиостанция France Bleu, самая высокая гора в Западной Европе - Монблан - уменьшилась за четыре года.

Геодезисты отмечают: сейчас высота горы составляет 4 807,81 метра. В 2017 показатель был на уровне 4 808,72 метра.

"Крыша Западной Европы опустилась почти на метр за 4 года", - говорится в сообщении радиостанции.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что на вершине Монблана уменьшился снежный покров.

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